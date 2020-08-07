«Зенит» сегодня сыграет с «Локомотивом» за Суперкубок России

"Зенит" сыграет с "Локомотивом" за Суперкубок России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сегодня, 7 августа, петербургский «Зенит» стартует в новом футбольном сезоне. В Москве сине-голубые сыграют со столичным «Локомотивом» за Суперкубок России. Игра начнется в 19:00 по местному времени.

- Начинаем новый сезон! «Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; «Локомотив» сыграет в белой форме, вратарь — в зеленом, - сообщает пресс-служба «Зенита».

При этом сама форма будет нового дизайна - с диагональными полосами вместо треугольных «стрелок» и воротничками на манер рубашки-поло.

Полный стадион на московской арене собрать не получится из-за карантинных ограничений, но семь тысяч болельщиков, среди них будет примерно 2500 гостей из Санкт-Петербурга.

Ну а те, кто не смогут присутствовать на матче лично, смогут посмотреть игру по ТВ, ее покажет Первый канал.

Напомним, что по регламенту за Суперкубок играют чемпион и обладатель Кубка России, но поскольку «Зенит» завоевал оба трофея в сезоне 2019/20, соперником стал обладатель серебряных медалей - «Локомотив».