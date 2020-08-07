Части тела пропавшего мужчины нашли в лесу под Волховом

В лесу в Ленобласти нашли останки пропавшего мужчины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Волховского района Ленинградской области выясняют причины смерти мужчины, чьи останки были найдены в лесу у деревни Кути. На человеческие части тела во время прогулки наткнулись местные жители

- 6 августа в 15:15 от охранника садоводства Пупышево пришло сообщение о том, что его знакомый нашел в лесополосе труп, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на место оперативники действительно обнаружили разбросанные на территории останки. В радиусе 100 метров нашлись: череп, грудная клетка, позвоночник, нижние конечности.

Фактически, от тела остался один скелет. Зато рядом был обнаружен мобильный телефон погибшего и документы. При проверке оказалось, что мужчина был объявлен в розыск как пропавший без вести в июне нынешнего года.

Сейчас оперативники выясняют, умер он своей смертью и ли нет. И кто раскидал его останки - люди, или дикие животные.