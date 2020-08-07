В Почтовом квартале Петербурга появятся арт-галерея и концертный зал

В реализацию Почтового квартала вложат шесть миллиардов рублей. Фото: Яндекс.Карты

Стало известно, что появится в так называемом Почтовом квартале, который создадут в самом центре Санкт-Петербурга в районе исторического здания Главпочтамта. Проект был инициирован «Почтой России» по соглашению со Смольным.

- Одобрить проект соглашения о сотрудничестве по вопросу развития территории, ограниченной Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью, Галерной улицей, - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте городского правительства.

Как пишут «Невские новости», всего, по заявленным планам, в проект реконструкции попадают здания Главпочтамта, Дворца культуры работников связи, а также дома-усадьбы Ломоносова.

После окончания работ в квартале появятся: офисный центр, арт-галерея, концертный зал, центр современного искусства, музейное пространство. Обсуждается вопрос создания пешеходной зоны на Почтамтской улице, а во дворах - гастрономического пространства.

Стоимость работ оценивается в шесть миллиардов рублей.