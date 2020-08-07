Автомобильный обход Гатчины открыли в Ленобласти в присутствии министра транспорта

Движение по объезду Гатчины открылось 7 августа. Фото: lenobl.ru

Долгожданный второй участок автомобильного обхода Гатчины был открыт для движения 7 августа. На торжественную церемонию приехал не только губернатор региона Александр Дрозденко, но и министр транспорта России Евгений Дитрих.

- Расширение 23 километрового участка позволило повысить безопасность движения на федеральной трассе, улучшить транспортную доступность Гатчины и существенно увеличило скорость грузовых и пассажирских перевозок до Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Надо сказать, что строительство обхода Гатчины велось давно. Первый этап был завершен осенью 2017 года. Тогда движение транзитного транспорта было пущено в обход Зайцево, Ижоры, и так далее, что позволило убрать «бутылочное горлышко» в районе поселка Дони, где шесть «петербургских» полос превращались в две «областных».

Сейчас работы продвинулись дальше и широкополосная трасса дошла до Больших Колпанов. Отсюда уже открывается прямой путь на Псков, Невель и Беларусь.

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