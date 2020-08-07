Житель Шушар избил беременную жену так, что у нее начались преждевременные роды

Муж избил беременную жену до ранних родов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские петербургского Главка проверяют историю с избиением беременной женщины, у которой после побоев начались преждевременные роды. О поступлении пострадавшей пациентки стражам порядка сообщили врачи одной из больниц города.

- 6 августа поступила информация о госпитализации жительницы поселка Шушары. Женщина 1990 года рождения находилась на 33-й неделе беременности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам врачей, именно избиение могло спровоцировать преждевременные роды, начавшиеся на полтора месяца раньше планового срока. По счастью, они прошли успешно и сейчас жизни малыша ничего не угрожает.

Полицейским мама новорожденного рассказала, что травмы она получила во время конфликта с мужем. Вскоре ее супруга задержали и отвезли на серьезный разговор в отделение.

Сейчас по факту ЧП идет проверка, мужчине может грозить уголовное наказание.