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Житель Шушар избил беременную жену так, что у нее начались преждевременные роды

Инцидентом заинтересовались в полиции
Петр КиберПетр КиберПетрКибер
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Муж избил беременную жену до ранних родов.

Муж избил беременную жену до ранних родов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские петербургского Главка проверяют историю с избиением беременной женщины, у которой после побоев начались преждевременные роды. О поступлении пострадавшей пациентки стражам порядка сообщили врачи одной из больниц города.

- 6 августа поступила информация о госпитализации жительницы поселка Шушары. Женщина 1990 года рождения находилась на 33-й неделе беременности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам врачей, именно избиение могло спровоцировать преждевременные роды, начавшиеся на полтора месяца раньше планового срока. По счастью, они прошли успешно и сейчас жизни малыша ничего не угрожает.

Полицейским мама новорожденного рассказала, что травмы она получила во время конфликта с мужем. Вскоре ее супруга задержали и отвезли на серьезный разговор в отделение.

Сейчас по факту ЧП идет проверка, мужчине может грозить уголовное наказание.

Криминал