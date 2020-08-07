«Токсичная» подопытная свинья сбежала от финских ученых в Ленобласть

Подопытная свинья в желтом ошейнике сбежала из Финляндии в Россию. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Жителей Ленинградской области просят помочь с поимкой подопытной свиньи. Чуть ранее с таким посланием к властям региона обратились ученые из Финляндии, от которых животное, с введенным в организм опасным препаратом, и сбежало.

- Финские ученые, изучающие миграцию диких кабанов, просят о помощи. В начале июня через границу в Выборгский район сбежала их подопытная дикая свинья, меченая желтым ошейником с передатчиком и желтой меткой № 4 в ухе, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

При этом финские ученые предупредили, что ради науки животному был введен препарат, который делает мясо непригодным - есть его нельзя. Поэтому всех жителей области, а в особенности охотников, просят сообщать, если им на глаза попадется дикая свинья в желтом ошейнике.

Номера комитета по животному миру Ленинградской: (812) 539-50-00, (812) 539-50-77.