44 килограмма «санкционки» изъяли с Хасанского рынка Санкт-Петербурга

44 килограмма санкционных сыров уничтожили в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Сотрудники Россельхознадзора, заручившись поддержкой таможенников, нашли на Хасанском рынке в Санкт-Петербурге сразу 44 килограмма санкционной продукции. Все «добро» оперативно изъяли. Оказалось, что на рынок попали всевозможные сыры из нескольких стран, которые являются членами Евросоюза: Италии, Эстонии, Литвы и Бельгии.

Гори оно все ярким пламенем. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

- О производителях стало понятно из маркировочных этикеток товаров. В результате контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы изъяли больше 44 килограммов сыра. 7 августа всю запрещенную продукцию уничтожили путем сжигания, - отчитались в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Напомним, соответствующий указ президента Владимира Путина действует еще с далекого июля 2015 года, однако не все поставщики до сих пор это уяснили.