В Ботаническом саду ради эксперимента поставили ребенка на лист гигантской кувшинки

Вес ребенка в 40 килограммов виктория выдержала. Фото:vk.com/botsad_spb

В Ботаническом саду имени Петра Великого повторили эксперимент с ребенком, стоящим на листе гигантской кувшинки. Мальчика весом в 40 килограммов попросили залезть на лист виктории амазонской, который должен выдерживать и взрослого человека.

- Лист, снабженный кругом из фанеры, с успехом выдержал более 40 кг! Под весом в 60 кг лист медленно затонул. Надо отметить, что в природе растение достигает немного больших размеров, чем в условиях оранжереи, - сообщает пресс-служба Ботанического сада.

Пользователи соцсетей, увидев фото эксперимента, сразу вспомнили сказку про Дюймовочку, а также старые лекции по ботанике, на которых показывали снимки стоящей на листе кувшинки женщины.

Конечно, самостоятельно залезать на лист экзотического цветка никто не позволит, но побывать на выставке-фестивале «Иммигранты Нового света» точно стоит.

Интересно, что попытка любознательных подростков залезть на лист виктории-регии в Ботаническом саду описана в книге Владимира Полякова «Моя сто девяностая школа».