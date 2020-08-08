Губернатор Санкт-Петербурга поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке

Беглов поздравил зенитовцев с новым трофеем. Фото: ФК "Зенит"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поспешил поздравить «Зенит» с победой в Суперкубке против «Локомотива». Напомним, матч проходил в Москве на стадионе ЦСКА и закончился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Этот трофей стал третьим в текущем году для команды Сергея Семака. Такое достижение

Теперь болельщики и лично градоначальник Северной столицы ждут от «Зенита» побед в Европе.

- Примечательно, что очередную славную победу клуб одержал в день, когда УЕФА подтвердила право Санкт-Петербурга провести в 2022 году финал Лиги чемпионов. Как и все болельщики, надеюсь увидеть «Зенит» на поле в этом матче! Со своей стороны Санкт-Петербург обеспечит организацию матча в соответствии с высокими мировыми стандартами, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Напомним, первый матч нового сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» проведет на выезде с «Ротором». Начало встречи - 11 августа в 18:00.