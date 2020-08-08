Три человека пострадали при наезде «Лады» на столб на проспекте Просвещения

"Лада" влетела в столб и припаркованный "Пежо" на проспекте Просвещения. Фото: vk.com/dorinspb

«Лада» влетела в фонарный столб в ночь с 7 на 8 августа на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. Все произошло возле корпуса №1, дома №84. После наезда на столб легковушку отбросило на припаркованный и давно заброшенный «Пежо». Обе машины разнесло практически в хлам. В итоге серьезные травмы получили 3 человека. По данным «Дорожного инспектора во «Вконтакте», 24-летний водитель «Лады» был с признаками алкогольного опьянения.

Заброшенный "Пежо" давно стоял на том месте. Фото: vk.com/dorinspb

- Состояние водителя автомобиля ВАЗ-21113 среднее. Его пассажиры пострадали куда сильнее. Их с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. На вид пассажирам-мужчинам около 30-35 лет. По факту ДТП проводится проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Водителя "Лады" подозревают в употреблении спиртного. Фото: vk.com/dorinspb

Известно, что пассажиры «Лады» получили переломы ребер. Личности пострадавших устанавливаются.