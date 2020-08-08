«Зенит» отдал очередного игрока в «Сочи»

Защитник Маммана уходит из "Зенита" в "Сочи" на правах годичной аренды. ФК "Зенит"

«Зенит» вновь отдал очередного игрока коллегам в «Сочи». На этот раз речь идет о переходе защитника Эмануэля Мамманы, который совсем недавно восстановился после тяжелейшей травмы – разрыва передней крестообразной связки левого колена. Футболист даже принял участие в недавнем матче против «Ростова». Это была первая игра Мамманы с октября 2019 года.

Однако после прихода в состав «Зенита» именитого ливерпульца Ловрена аргентинца решили отдать в «Сочи», чтобы у него была постоянная игровая практика.

- Сине-бело-голубые и сочинский клуб достигли соглашения о переходе аргентинского защитника на правах аренды до конца сезона. «Зенит» желает Эмануэлю Маммане удачи в составе новой команды! – сообщила пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга в своих соцсетях.

Добавим, что накануне «Зенит» взял очередной трофей – Суперкубок в напряженной игре с «Локомотивом».