Петербурженка расстреляла пенсионерку на проспекте Большевиков

Женщина расстреляла пенсионерку на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нервная петербурженка открыла огонь по своей неприятельнице на проспекте Большевиков. Женщины разных поколений пересеклись друг с другом в парадной дома №3. Внезапно возникла ссора, решить которую 34-летняя хулиганка собралась с помощью пистолета. Слава богу, газового, а не настоящего. Она выстрелила четыре раза в 59-летнюю пенсионерку, а потом как ни в чем не бывало пошла по делам.

- На следующий день полиция возбудила уголовное дело по статье за хулиганство. Сотрудники МВД задержали подозреваемую у дома №16 на улице Коммуны. Оказалось, что она нигде не работает и имеет судимость. Сейчас ее задержали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Теперь нервной даме грозит в лучшем случае штраф до 500 тысяч рублей, а в худшем – лишение свободы сроком до 5 лет.