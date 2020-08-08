Инновационный квартал создадут в Санкт-Петербурге

Инновационный квартал появится в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках рабочей встречи с представителями Сбербанка анонсировал появление в городе инновационного квартала. В рамках этого проекта на намывных территориях Васильевского острова построят новые офиса организации.

- Инновационный квартал будут развивать совместными усилиями банка и властей. Помимо деловой функции и создания пространств с высокотехнологичными рабочими местами здесь появится большое количество площадок для междисциплинарных коммуникаций. Согласно плану там разместятся и современные прогулочные и спортивные зоны, - передает пресс-служба Смольного.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала про новую карту туристской географии в Санкт-Петербурге. Город поделили на 18 тематических зон со своими особыми достоинствами. Свой кластер есть и для делового туризма.