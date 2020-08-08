Горе-угонщик дорогого «Хендая» попал в ДТП, слетев в канаву с водой в Ленобласти

Угонщик дорогой иномарки угодил в ДТП в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Горе-угонщик «Хендай Туссан» стоимостью почти в 2 миллиона рублей угодил в ДТП во Всеволожском районе Ленобласти. Иномарку, принадлежащую 54-летней жительнице Кировска, похитили ночью 6 августа с улицы Северной. Она тут же обратилась в полицию, и сотрудники правоохранительных органов наткнулись на автомобиль на следующий день – он, опрокинутый на бок, лежал в канаве с водой на 104-м километре трассы А-181.

- Злоумышленник уже успел установить на машине подложные номера. Иномарка лежала на левом боку на обочине. «Хендай» оперативно отгрузили в ОМВД России по Кировскому району на просушку. Хозяйка оценила стоимость авто в 1,8 млн рублей, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника ищут.