Пассажир ограбил жадного таксиста в Санкт-Петербурге

Пассажир отнял телефон у таксиста в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бедный пассажир ограбил 27-летнего таксиста в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Все началось с того, что мужчина не захотел платить водителю за поездку и, более того, попросил у него денег в долг. На свою просьбу злоумышленник, естественно, получил отказ. Пассажиру не понравился жадина, и он решил ударить таксиста по голове. Неподготовленный водитель был в легком нокдауне, а когда оклемался, то заметил пропажу своего смартфона.

- 29-летний мужчина украл у таксиста мобильный телефон «Сяоми» стоимостью в 10 тысяч рублей, после чего он быстро скрылся с места происшествия. Его задержали в ходе патрулирования близлежащий улиц. Оказалось, что мужчину ранее судили, сейчас он безработный. В отношении него возбудили уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Теперь грабителю грозит до 7 лет лишения свободы.