Каждый третий житель Санкт-Петербурга занимается спортом

Петербуржцев поздравили с Днем физкультурника и привели интересную статистику. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем физкультурника, который отмечается 8 августа. По словам градоначальника, каждый третий житель Северной столицы занимается спортом. При этом в комфортных условиях в городе тренируются больше 200 тысяч человек.

- Особые слова благодарности и признательности в этот день мы адресуем тем, для кого физкультура и спорт стали делом жизни. Это тренеры, учителя физкультуры, все сотрудники спортивных клубов и школ. Уверен, впереди нас ждет много новых свершений и побед, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Из-за пандемии практически вся индустрия спорта в Санкт-Петербурге оказалась в сложной ситуации. Однако большинство школ и тренировочных залов работают, пусть и с ограничительными мерами по коронавирусу. К сожалению, некоторые организации серьезно нарушают правила, за что и получают штрафы.