Загорелась электричка на маршруте «Санкт-Петербург – Ладожское озеро»

В электричке, следовавшей из Санкт-Петербурга до станции "Ладожское озеро", загорелся вагон. Фото: vk.com/spb_today

Электричка маршрута «Санкт-Петербург – Ладожское озеро» внезапно загорелась во время движения. Всех пассажиров попросили временно на выход. Очевидцы рассказали о произошедшем в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Оказалось, что проблема в одном конкретном вагоне. Люди вышли на станции «Бернгардовка» во Всеволожске и ждали, что предпримут сотрудники поезда.

Дымило серьезно. Фото: vk.com/spb_today

- Дымилась проводка. Но решили так и ехать дальше, потому что состав по другому нельзя было убрать с пути, - рассказывает автор фотографий с места происшествия.

Пассажиров попросили временно выйти на станции во Всеволожске. Фото: vk.com/spb_today

Напомним, минувшей ночью в городе произошло еще одно ЧП с поездами РЖД. «Сапсаны», следовавшие в Москву, внезапно встали в неизвестной глуши из-за технической неисправности. Пассажирам обещали выплатить денежную компенсацию. Один из поездов задержался минимум на 2 с небольшим часа.