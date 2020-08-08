Крытый каток на Ириновском проспекте откроют к сентябрю

31 августа откроется каток на Ириновском проспекте с искусственным льдом. Фото: gov.spb.ru

Стало известно, что крытый каток, находящийся на Ириновском проспекте, сдадут в эксплуатацию уже к началу сентября 2020 года. Власти Санкт-Петербурга встретились с генподрядчиком, который заверил, что объект уже готов на 99%. Сейчас рабочие заканчивают монтировать внутренние инженерные сети и убираются в помещениях.

- Объект раньше был заброшенный, но мы его реанимировали. Строители обещают ввести каток в строй 31 августа. Это будет хороший подарок детям, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

На трибунах катка вместятся 250 человек. Фото: gov.spb.ru

Помимо ледовой арены с искусственным льдом в сооружении есть спортивные, тренажерные и хореографические залы, а также батут, раздевалки, сауна и медкабинет. Вместимость трибун, к слову, примерно 250 человек.

Если вторая волна коронавируса не придет в Северную столицу, то на крытом катке проведут первые соревнования по керлингу.