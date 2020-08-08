Умер многолетний представитель Ленобласти в Москве Андрей Ковалев

Ушел из жизни Андрей Ковалев, представитель губернатора и правительства Ленобласти при правительстве РФ.

Умер Андрей Ковалев, руководитель представительства губернатора и правительства Ленобласти при правительстве РФ. Он проработал в своей должности почти 20 лет. Андрея Алексеевича не стало на 51 году жизни.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил от себя и от всего коллектива администрации глубочайшие соболезнования.

- Горько осознавать, что Андрея Алексеевича Ковалева больше нет с нами. Ушел из жизни мужественный, смелый человек, безгранично преданный Родине, своему делу. Это человек, которого искренне любили все, кому посчастливилось знать его, служить, трудиться вместе с ним, - цитируют губернатора в пресс-службе правительства Ленобласти.

Добавим, что Андрей Ковалев закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова и городской университет МВД России. С 1992 года он был на военной службы, а с 2002-го – на государственной.