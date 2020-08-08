«Мерседес» уничтожил «Форд» в смертельном ДТП в Колпино

Водитель "Форда" погиб в жестком ДТП с "Мерседесом" в Колпино. Фото: vk.com/kolpino

«Мерседес» не оставил живого места от «Форда» в жестоком смертельном ДТП в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Все произошло около 13:50 на Петрозаводском шоссе у дома №3 на улице Южной. По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Фокус» поворачивал налево, но не предоставил преимущество в движении встречному «Мерседесу».

"Форд" практически полностью уничтожило. Фото: vk.com/spb_today

- В результате аварии 48-летний водитель «Форда» погиб на месте. 52-летний мужчина, управлявший второй иномаркой, находится в удовлетворительном состоянии здоровья. По факту ДТП проводится проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям страшной аварии, у водителя «Форда» не было шансов выжить. Половину машины буквально смяло. Что касается «Мерседеса», то от удара он перевернулся и отскочил на обочину, водителю повезло отделаться испугом и ссадинами.