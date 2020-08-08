Прокуратура проверит задымление в электричке «Санкт-Петербург – Ладожское озеро»

Прокуратура проверит задымление в электричке, следовавшей из Санкт-Петербурга до станции в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

Северо-Западный транспортный прокурор распорядился проверить факт задымления электрички, двигавшейся маршрутом «Санкт-Петербург – Ладожское озеро» днем 8 августа. Напомним, около 13:15 один из вагонов заволокло дымом. Напуганных пассажиров попросили на выход, однако, по словам очевидцев, сотрудники поезда решили двигаться дальше, а не менять состав.

Как оказалось, задержка электрички была совсем небольшая. Однако надзорное ведомство все равно проверит инцидент.

- При подъезде к ж/д станции «Бернгардовка» в моторном отсеке под одним из вагонов возникло задымление. Причина – техническая неисправность. Дым оперативно локализовали усилиями поездной бригады. Задержка состава по данному маршруту составила 7 минут. При наличии оснований будет приняты меры прокурорского реагирования, - пояснили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.