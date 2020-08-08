Беглов посетил культовый бар «Терминал», который могут закрыть

Губернатор посетил второй бар в Санкт-Петербурге, который могут закрыть из-за закона о запрете "наливаек". Фото: Пул78

Губернатор Александр Беглов посетил уже второй по счету бар в Санкт-Петербурге после принятия закона о запрете «наливаек» в жилых домах. В этот раз градоначальник зашел в культовый «Терминал» с многолетней историей, расположенный на улице Белинского. Беглов пообещал, что в закон внесут несколько изменений, чтобы такие заведения не приравнивали к рюмочным и не закрывали.

Беглов призвал не действовать с кондачка касаемо возможного закрытия баров. Фото: Пул78

- Надо собраться и найти какие-то единые решения. Таких проблем в городе очень много, нельзя решать их с кондачка. Готовьте ваши предложения, мои юристы тоже занимаются этим вопросом. Время у нас еще есть, - обратился губернатор к владельцу бара Илье Базарскому.

Сотрудники заведения отметили, что 50 квадратных метров не определяют маргинальность посетителей и заверили, что их бар не мешает спальным районам.

Напомним, после принятия закона о запрете «наливаек» в ЗакСобрании Санкт-Петербурга появилась специальная комиссия, которая определит, какие заведения, попавшие под закон, смогут продолжить работу.