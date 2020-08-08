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Вход в парк аттракционов «Диво Остров» стал платным из-за коронавируса

Наш корреспондент побывал у парка развлечений и посмотрел, соблюдаются ли там меры безопасности
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
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Вход в парк аттракционов "Диво Остров" теперь стоит 100 рублей из-за коронавируса.

Вход в парк аттракционов "Диво Остров" теперь стоит 100 рублей из-за коронавируса.

Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Парк аттракционов «Диво Остров» открылся с 8 августа в Санкт-Петербурге после вступления в силу новых послаблений по коронавирусу. Журналист «Комсомолки» побывал на месте и отметил, что мнения посетителей разделились. Кому-то не понравился платный вход с гигантскими очередями, другие же радуются, что во время пандемии наконец-то есть выбор в развлечениях.

Очереди на вход достаточно длинные.

Очереди на вход достаточно длинные.

Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Очередь на вход безумно длинная. Требуют по сто рублей с человека. На входе стоят валидаторы. Аттракционы все работают. Честно говоря, масок ни на ком нет. Да и дистанции, по сути, тоже не видно, - рассказывает корреспондент «КП-Петербург».

Дистанции, как и масок, маловато. Но это на входе.

Дистанции, как и масок, маловато. Но это на входе.

Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Напомним, что по правилам стандарта безопасности посетители парков аттракционов могут снять маску только на самом аттракционе. Помимо этого с парков развлечений требуется установить защитные экраны между работниками и гостями, а также иметь разметку для социальной дистанции.