«Бременских» музыкантов задержали на Невском проспекте за концерт на колесах

Фото: скриншот видео, предоставленного музыкантами

«Бременских» музыкантов, которые решили сыграть концерт, стоя в кузове движущейся «Газели», задержали в центре Санкт-Петербурга. Ребята из группы «Шоколадный торт» не скрывают, что хотели таким образом заявить о себе и рассказать о своем новом альбоме. Вот только когда бродячие артисты свернули на Невский проспект, против их перформанса выступили полицейские.

Финальный аккорд на Невском. Фото: vk.com/spb_today

- Всех четверых погрузили в машину полиции и отвезли в отделение. Их оформили, насколько я понимаю, по «административке», вроде за мелкое хулиганство. Получат штраф, - сообщила «Комсомолке» PR-менеджер панков Александра Приходько.

Судя по реакции в соцсетях, большинство петербуржцев приветствовали бодрое выступление музыкантов, которое скрасило субботний досуг некоторых прохожих. Впрочем, нашлись и те, кто вполне справедливо отмечал, что концерт панк-группы мог закончиться ДТП или вовсе трагедией из-за жестких нарушений ПДД.