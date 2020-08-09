Синоптики пообещали Санкт-Петербургу жаркую погоду и засуху

Самое время провести отдых на природе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в последний день уик-энда будет жарко и сухо. Самое время провести отдых на природе. Об этом сообщает ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- 9 августа влияние на погоду в Северной столице усилит антициклон с запада, - пояснил Михаил Леус. - При переменной облачности обойдется без существенных осадков, а температурный фон еще немного подрастет.

Столбик термометра в Санкт-Петербурге 9 августа поднимется до 25 градусов тепла, в Ленинградской области до 28 градусов.

Ветер ожидается западный до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного упадет до 763 миллиметров ртутного столба, что, тем не менее, выше нормы.