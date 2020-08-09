Появилось видео пожара на заводе «Невский Ламинат» в Ленобласти

Пожарные уже справились с огнем Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром во Всеволожском районе Ленинградской области спасатели тушили разбушевавшийся в поселке Невская Дубровка пожар на территории завода «Невский Ламинат». Предприятие вспыхнуло в 4:45 утра, информация сразу же была передана в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС.

- К месту происшествия сразу же были направлены дежурные смены службы пожаротушения главного управления, 42, 43, 96, 101, 102, 149, 150 пожарно-спасательных частей, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях, работники объектовой пожарной части, бригады полиции и скорой помощи, - сообщают в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Всего на тушении пожара работали 40 спасателей. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

Сейчас пожар уже потушен. В Сети появилось видео с места ЧП, на котором видна огромная площадь возгорания.

К счастью, в ЧП никто не пострадал.