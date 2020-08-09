Еще 13 тысяч человек за сутки сдали тесты на коронавирус в Санкт-Петербурге

Мемориал памяти погибшим врачам Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге горожан продолжают обследовать на коронавирус. За последние сутки в городе тест на опасную инфекцию сдали 13 тысяч 698 человек. Под наблюдением медиков сейчас находится 699 человек. При этом в обсерваторе остался всего один человек, 358 - на самоизоляции, 340 - контактные.

- Обработано 185 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщают в оперштабе Санкт-Петербурга.

Накануне, 8 августа, коронавирус выявили у 155 человек в Санкт-Петербурге, излечились за сутки 83 больных.

О прибытии из другой страны сообщили 12 жителей Санкт-Петербурга.