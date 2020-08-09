Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 августа 2020 года составило три человека

Не забывайте соблюдать социальную дистанцию Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 августа 2020 года составило еще три человека. Число скончавшихся от инфекции за сутки в последнее время значительно снизилось. Всего за время пандемии Covid-19 стал причиной смерти у 2 тысяч 149 человек.

За сутки в Санкт-Петербурге нашли коронавирусную инфекцию у 160 человек, излечились от нее - 33 человека.

За время пандемии коронавирусом переболели в Санкт-Петербурге 32 тысячи 890 человек, излечились от нее - 24 тысячи 42 человека.

В оперштабе Санкт-Петербурга напоминают, что в местах скопления людей нужно носить маски. Недавно в городе заработали парки аттракционов, тем временем, в метро ужесточили масочный режим.