За сутки в Ленобласти не зафиксировали смертей от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 9 августа 2020 года составило еще 30 человек. Всего за время пандемии инфекцию в 47 регионе выявили у 6 тысяч 177 человек.

При этом за сутки в Ленинградской области от коронавиурса излечились 17 человек, смертей от инфекции врачи не зафиксировали. За все время в 47 регионе излечились от инфекции 4 тысячи 622 больных, скончались 61 человек.

Всего в России за последние сутки выявили коронавирус у 5 тысяч 189 человек в 84 регионах. Из них 26,6 процентов не имели клинических проявлений болезни.