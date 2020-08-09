Охранник кафе расстрелял посетителя из пистолета в Санкт-Петербурге

Полиция ищет подозреваемого Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Конфликт охранника и посетителя произошел в кафе на бульваре Красных Зорь в Санкт-Петербурге. Секьюрити и клиент повздорили, после чего сотрудник безопасности заведения достал пистолет и выстрелил.

- Около 04:40 утра между охранником кафе и гражданином среднеазиатской республики произошел конфликт, в ходе которого охранник из предмета, похожего на пистолет, произвел выстрел в своего оппонента, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Раненный посетитель кафе был доставлен в больницу с переломом височной кости, острым отравлением алкоголем. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадавшему - 30 лет.

Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Сыщики разыскивают сбежавшего охранника кафе.