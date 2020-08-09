На «чеченского волка», напавшего на сотрудницу полиции в Санкт-Петербурге, возбудили уголовное дело

21-летний Мансур давно известен полиции по пальбе из автомата и быстрой езде

«Чеченский волк» Мансур Абдылхаисиев теперь одними извинениями перед сотрудниками полиции не отделается. Если ранее скандальный блогер и любитель быстрой езды вел стрельбу на Московском проспекте и извинился перед ОМОН за шалости с автоматом Калашниковым, то теперь за нападение на сотрудницу полиции ему грозит реальные срок. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

-21-летнего уроженца Чечни задержали в качестве подозреваемого по собранным полицией материалам. В ближайшее время по ходатайству правоохранительных органов злоумышленника могут заключить под стражу. Санкции данной статьи Уголовного кодекса предусматривают до 10 лет лишения свободы, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что Мансур ударил сотрудницу отдела по вопросам миграции, когда та подошла к нему для проверки документов. Мужчина при этом вывернул работнице МВД руку.

Ранее Мансур уже привлекался к ответственности за хулиганскую стрельбу у Московских ворот в Санкт- Петербурге.