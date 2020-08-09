Двухлетняя девочка выпила средство для чистки плит и попала в больницу в тяжелом состоянии

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП произошло в квартире дома по улице Маршала Тухачевского. Двухлетняя девочка, оставленная без присмотра родителями, выпила средство для чистки плит «Санит». Ребенку стало плохо, взрослые сразу же вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали малышку в больницу в тяжелом состоянии.

- У девочки химический ожог пищевода, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Сейчас ребенок находится в больнице, с ней работают врачи. Известно, что семья у девочки полная, на учете не состоит.

Причины, по которым родители, не досмотрели за ребенком сейчас устанавливают сотрудники полиции.