Женщина во время ссоры убила своего сожителя Соколова в Ленобласти

Врачи констатировали смерть мужчины Фото: СОЦСЕТИ

Убийство произошло в поселке Назия Ленинградской области. В полицию позвонила 30-летняя женщина, которая рассказала, что во время ссоры убила своего 45-летнего сожителя по фамилии Соколов. По словам девушки, она схватила нож и вонзила его в спину.

- На месте происшествия был найден труп Соколова, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Сейчас подозреваемую уже задержали и допросили. Свою вину она не скрывает.

О задержанной известно, что она безработная, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Причины кровавого конфликта выясняют следователи.

За убийство женщине может грозить до 15 лет тюрьмы.