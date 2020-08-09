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Мошенники обменяли у 90-летней пенсионерки 300 тысяч рублей на «билеты банка приколов» в Санкт-Петербурге

Женщине заявили, что идет обмен старых денег на новые
Роман ЛялинРоманЛялин
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Полицейские разыскивают мошенницу

Полицейские разыскивают мошенницу

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге появились неизвестные мошенники, которые обманывают пенсионеров под видом работников пенсионного фонда. Жертвой аферистов стала 90-летняя пенсионерка, которой на телефон позвонила неизвестная и сообщила о том, что в оборот выпустили новые деньги, поэтому ей срочно нужно обменять старые. Через какое-то время к пожилой даме домой пришла женщина, которая попросила отдать все наличные.

- Пенсионерка отдала мошеннице 300 тысяч рублей, - сообщил "КП-Петербург" источник. - В замен она получила так называемые "билеты банка приколов" - игрушечные деньги, которые продаются в магазинах.

Пенсионерка запомнила, что аферистка была ростом около 160 сантиметров. На лице у нее была медицинская маска, а на голове - шапка.

Сейчас полицейские уже изъяли записи с камер наблюдения и возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Аферистку ищут сотрудники уголовного розыска.

"Комсомолка" призывает горожан напомнить своим пожилым родственникам, что не стоит передавать деньги незнакомцам, даже если те представляют работниками госучреждений.

Криминал