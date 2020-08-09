Мошенники обменяли у 90-летней пенсионерки 300 тысяч рублей на «билеты банка приколов» в Санкт-Петербурге

Полицейские разыскивают мошенницу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге появились неизвестные мошенники, которые обманывают пенсионеров под видом работников пенсионного фонда. Жертвой аферистов стала 90-летняя пенсионерка, которой на телефон позвонила неизвестная и сообщила о том, что в оборот выпустили новые деньги, поэтому ей срочно нужно обменять старые. Через какое-то время к пожилой даме домой пришла женщина, которая попросила отдать все наличные.

- Пенсионерка отдала мошеннице 300 тысяч рублей, - сообщил "КП-Петербург" источник. - В замен она получила так называемые "билеты банка приколов" - игрушечные деньги, которые продаются в магазинах.

Пенсионерка запомнила, что аферистка была ростом около 160 сантиметров. На лице у нее была медицинская маска, а на голове - шапка.

Сейчас полицейские уже изъяли записи с камер наблюдения и возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Аферистку ищут сотрудники уголовного розыска.

"Комсомолка" призывает горожан напомнить своим пожилым родственникам, что не стоит передавать деньги незнакомцам, даже если те представляют работниками госучреждений.