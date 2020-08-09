Водитель «ГАЗели» сбил мать с 5-летней девочкой на «зебре» в Колпино и скрылся

Авария произошла на пешеходном переходе Фото: vk.com/dorinspb

Авария с участием 5-летнего ребенка произошла в Колпино на улице Братьев Радченко. Водитель "Газели" на пешеходном переходе сбил 34-летнюю мать с дочкой, которые переходили дорогу по "зебре". После аварии лихач скрылся.

- В аварии женщине получила травмы средней тяжести, ребенок - тяжелые, - сообщают в ГИБДД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Лихача объявили в розыск.

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии. Просьба очевидцам позвонить по телефону: +7 999 046-02-02. Или в дежурную часть УМВД: 573-05-30.