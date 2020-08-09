Сбивший в Колпино мать с 5-летним ребенком водитель «ГАЗели» вернулся на место ДТП

Водитель сбил мать с ребенком Фото: Дорожный инспектор/vk.com

В Колпино закончили розыск водителя "Газели", который сбил на "Зебре" мать с 5-летним ребенком. В аварии девочка получила тяжелые травмы. Ранее сообщалось, что после ДТП виновник скрылся. Но сейчас он сам вернулся к сотрудникам ГИБДД и объяснил свое поведение.

- 26-летний водитель вернулся на место ДТП. По предварительной информации - ездил с пострадавшими в больницу, - пояснили в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что ранее сотрудники ГИБДД объявили водителя в розыск.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все детали аварии.