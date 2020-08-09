Житель Санкт-Петербурга спас собаку, оказавшуюся посреди Невы

Мужчина спас собаку Фото: vk.com/spb_today

Жители Санкт-Петербурга рассказали о герое, который спас собаку, оказавшуюся посреди Невы. Необычный случай произошел в Рыбацком. Пса уносило течением далеко от берега, когда на горизонте показался мужчина на моторной лодке. Он подплыл к выбившемуся из сил питомцу и затащил его к себе на судно.

- На реке Нева в Рыбацком мужчина на лодке спас собаку, - сообщили очевидцы. - Откуда она там взялась неясно. Мужчина настоящий молодец.

Видео инцидента очевидцы уже опубликовали в соцсетях. На снятых кадрах видно, как мужчина затаскивает пса к себе на судно и вместе с ним уплывает.

Как собака оказалось в воде, неизвестно.