В горах Приэльбрусья во время камнепада погиб 81-летний альпинист из Санкт-Петербурга

Спасатели эвакуировали тело погибшего Фото: ГУ МЧС по КБР

В Кабардино-Балкарии погиб 81-летний альпинист из Санкт-Петербурга. ЧП произошло в ущелье Адыл-Су пик «Трапеция». Мужчина находился на высоте 3 тысячи 740 метров, когда начался камнепад. По предварительной информации, от полученных травм пенсионер погиб. Известно, что вместе с ним были еще пятеро туристов. Группа не регистрировалась у сотрудников МЧС.

- По прибытию на место происшествия спасателями было обнаружено тело альпиниста без признаков жизни, - сообщают в ГУ МЧС по КБР.

Сейчас спасатели уже закончили поисковые работы. Тело погибшего пенсионера из Санкт-Петербурга эвакуировали и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Сейчас устанавливается точная причина смерти альпиниста. В спасательной операции участвовали 8 человек.