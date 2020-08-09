«Чеченскому волку» предъявили обвинение в нападении на сотрудницу полиции в Санкт-Петербурге

Мужчина напал на сотрудницу полиции

«Чеченский волк» Мансур Абдылхаисиев стал обвиняемым по делу о нападении на сотрудницу полиции. Скандальный блогер и любитель быстрой езды запомнился горожанам тем, что вел стрельбу на Московском проспекте, а потом извинился перед ОМОНом за шалости с автоматом Калашникова. Сейчас же Мансур вновь попал в полицейские сводки, но уже по более тяжкой статье. Уроженец Чечни вывернул руку сотруднице миграционной службы, которая хотела проверить у него документы.

- Мужчине предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", - сообщают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Обвиняемый у дома 2 по Конюшенной площади в ответ на законные требования сотрудника полиции ударил последнюю, после чего схватил сотрудницу за запястье правой руки и вывернул ей руку.

В ближайшее время следователи передадут в суд ходатайство о мере пресечения Мансуру. Ему грозит до 10 лет колонии.