В Анталью из Санкт-Петербурга с 10 августа полетят пять российских авиакомпаний

Анталья открывается для туристов Фото: Артем КИЛЬКИН

С 10 августа в Санкт-Петербурге увеличится число направлений, куда можно будет улететь на курорт. Страна открывает в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. О готовности полететь в последний из Северной столицы заявили уже пять авиакомпаний.

- Из Санкт-Петербурга в турецкие города полетят «Россия», «Северный ветер», «Ред Вингз», «АЙ ФЛАЙ» и «Уральские авиалинии», - сообщили в Росавиации. - Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines также возобновляют полеты из трех пунктов в России на курорты своей страны.

Расписание перелетов и доступность билетов в Росавиации предложили уточнять у самих авиаперевозчиков.