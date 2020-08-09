Очевидцы сообщили о смерти кота в пожаре в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге

В пожаре погиб кот Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге очевидцы сообщают о пожаре в многоквартирном доме на улице Генерала Симоняка. Жители дома заметили, как с балкона одной из квартир повалил едкий черный дым. В социальных сетях появилось видео с места происшествия. По словам свидетелей ЧП, не обошлось без жертв.

- Пожарные на место только что приехали, - сообщают очевидцы. - Выгорела однушка, входная дверь была открыта. В пожаре погиб кот, его сразу похоронили во дворе.

В МЧС уточнили, что пожар был в доме 8 на улице Генерала Симоняка.

- В однокомнатной квартире обгорела обстановка на площади 18 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - В 19:15 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

На месте пожара работали 15 спасателей и три машины МЧС.