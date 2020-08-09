В Приозерске Ленобласти в ночь на 10 августа отключат холодную воду

В Приозерске отключат холодную воду
Фото: Артем КИЛЬКИН
В городе Приозерск Ленинградской области в ночь с 9 на 10 августа жителям отключат холодную воду. Как рассказывают в «Леноблводоканале», на такую меру пойдут из-за ремонта сетей. Всех горожан просят заранее запастись запасами. Уже опубликован график отключений.
График отключений холодной воды в Приозерске:
- ул. Маяковского, д. 9 00:30 - 01:20
- 2 ул. Калинина, д. 9 01:40 - 02:30
- 3 ул. Советская, д. 2 02:50 - 03:40
- 4 ул. Красноармейская, д. 7 04:10 - 05:00
- 5 ул. Ленина, д. 24 05:20 - 06:00
- 6 ул. Северопарковая. д. 3 06:20 - 07:00
- ул. Гоголя, д. 1 00:30 - 01:30
- 2 ул. Суворова, д. 37 (у маг. «Водолей») 01:20 - 01:50
- 3 ул. Гагарина, д. 18 02:10 - 02:40
- 4 ул. Бумажников, д. 11 03:00 - 03:30
- 5 ул. Калинина, д. 39а 03:50 - 04:20
- 6 ул. Гастелло, д. 2 04:50 - 05:40
- 7 ул. Литейная, д. 2 06:10 - 07:00
По всем вопросам отключения воды в «Леноблводоканале» предложили обращаться по телефонам диспетчерской: 8(813) 79-34-166 или 8(812) 409-00-01.