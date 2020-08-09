В Приозерске Ленобласти в ночь на 10 августа отключат холодную воду

В Приозерске отключат холодную воду Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Приозерск Ленинградской области в ночь с 9 на 10 августа жителям отключат холодную воду. Как рассказывают в «Леноблводоканале», на такую меру пойдут из-за ремонта сетей. Всех горожан просят заранее запастись запасами. Уже опубликован график отключений.

График отключений холодной воды в Приозерске:

- ул. Маяковского, д. 9 00:30 - 01:20

- 2 ул. Калинина, д. 9 01:40 - 02:30

- 3 ул. Советская, д. 2 02:50 - 03:40

- 4 ул. Красноармейская, д. 7 04:10 - 05:00

- 5 ул. Ленина, д. 24 05:20 - 06:00

- 6 ул. Северопарковая. д. 3 06:20 - 07:00

- ул. Гоголя, д. 1 00:30 - 01:30

- 2 ул. Суворова, д. 37 (у маг. «Водолей») 01:20 - 01:50

- 3 ул. Гагарина, д. 18 02:10 - 02:40

- 4 ул. Бумажников, д. 11 03:00 - 03:30

- 5 ул. Калинина, д. 39а 03:50 - 04:20

- 6 ул. Гастелло, д. 2 04:50 - 05:40

- 7 ул. Литейная, д. 2 06:10 - 07:00

По всем вопросам отключения воды в «Леноблводоканале» предложили обращаться по телефонам диспетчерской: 8(813) 79-34-166 или 8(812) 409-00-01.