До +23 и без осадков обещают в Санкт-Петербурге 10 августа

10 августа будет солнечным и теплым. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Теплая и ясная погода ждет жителей Санкт-Петербурга днем 10 августа. Температура достигнет +23 градусов, солнце будет изредка прятаться за облака, а вот дождей совсем не обещают. Дополнением станет умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

- На 8:00 понедельника воздух в Петербурге прогрелся до +18,4 градуса. Дует слабый северный ветер скоростью 1-3 метра в секунду, давление составляет 762,3 мм ртутного столба, влажность достигает 87 процентов, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но если в первый рабочий день недели петербуржцы еще смогут позагорать и понежиться на теплом песочке, то уже во вторник в город придет похолодание. 11 августа синоптики вновь обещают дожди, пусть и небольшие. Будет дуть северный ветер, а температура не поднимется выше +16...+18 градусов.

И такая погода продержится до выходных.