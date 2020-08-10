60 аварий отрепетировали петербургские коммунальщики

Коммунальщики провели 60 тренировок по устранению аварий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Готовь сани летом - решили петербургские коммунальные службы и решили заранее отрепетировать все те аварии, которые могут произойти зимой. Тренировки включали в себя отработку ремонта прорванных труб и так далее. Всего прошло около 60 таких «репетиций».

- Практическую отработку действий по поддержанию в исправном состоянии внутридомовых инженерных систем при технологических нарушениях на наружных сетях должна провести каждая управляющая организация. Кроме того, не менее одной общей тренировки ежегодно проводит каждый район, - сообщает пресс-служба городской администрации.

А всего, за летний сезон до 15 сентября, коммунальщики должны провести 97 таких тренировок. Они нужны, чтобы в случае реальной аварии не терять время и в кратчайшие сроки восстановить подачу тепла, воды и так далее в жилые дома.

К слову, уже 69 процентов жилых зданий города подготовлены к отопительному периоду.