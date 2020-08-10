Пивной ресторан полыхал ночью на Лиговском проспекте

На Лиговском проспекте ночью горел пивной ресторан. Фото: vk.com/spb_today

Пивной ресторан «Вильям Басс» горел в ночь на 10 августа на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга. Огонь охватил несколько помещений заведения, расположенного на первом этаже и пошел по перекрытиям выше. Наружу пришлось вывести несколько десятков человек.

- 9 августа в 23:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский проспект дом 53. В помещении кухни ресторана происходило горение на площади 30 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧ России по Санкт-Петербургу.

Учитывая, что ресторан находится в жилом доме на место ЧП моментально примчались пожарные.

Посетители заведения в этот момент стояли снаружи и снимали происходящее на телефоны. По словам других очевидцев, со стороны двора, пламя шло наверх по лестничному пролету.

Спасатели быстро локализовали пламя, а через час огонь был полностью ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, а всего на пожаре работали три единицы техники и 15 человек личного состава.