На водителя «Газели», сбившего женщину с ребенком, завели уголовное дело

Водителю, сбившему мать с дочкой в Колпино, грозит до семи лет тюрьмы. Фото: Тимур ХАНОВ

Водитель «Газели», сбивший утром 9 августа на пешеходном переходе женщину с маленькой девочкой, стал фигурантом уголовного дела. На безработного мужчину, совершившего ДТП в Колпино, завели производство по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

- В результате ДТП женщина 1986 года рождения, в состоянии средней тяжести и девочка 2015 года рождения, в тяжелом состоянии были госпитализированы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При этом дело на водителя завели по пункту, который предусматривает оставление места происшествия. Поначалу сообщалось, что шофер Газели» скрылся, но потом оказалось, что он отвозил пострадавших в больницу. А затем вернулся. Тем не менее, оставление места ДТП в протокол внесли. А это грозит более жестким наказанием - вплоть до семи лет лишения свободы.