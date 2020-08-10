Сергей Семак рассказал о заболевшем коронавирусом игроке «Зенита»

Сергей Семак рассказал о больных коронавирусом в "Зените". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сообщения о том, что в петербургском «Зените» произошла вспышка коронавируса, появились аккурат накануне игры за Суперкубок России, состоявшуюся 7 августа. Тот матч сине-бело-голубые выиграли, а с заболевшими все оказалось не так страшно, как «малевали».

- У двоих наших игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в Российскую премьер-лигу и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные. Оба находятся на карантине, - рассказал в эфире канала «Россия 24» главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Вся остальная команда, по словам наставника, находится в полном порядке и готовится к стартовому матчу в новом сезоне российского чемпионата. 11 августа петербуржцы сыграю в гостях против волгоградского «Ротора».

Билеты на матч уже раскуплены, часть из них досталась и болельщикам с берегов Невы.