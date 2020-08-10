Смольный сменил главу Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

В Комитете по контролю за имуществом сменился руководитель. Фото: ККИ СПб

С 10 августа новым главой Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга стал Сергей Муравьев. Распоряжение об этом подписал губернатор города Александр Беглов. Без постоянного руководителя комитет оставался почти три недели.

- До назначения Сергей Муравьев занимал должность заместителя председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что предшественник Муравьева, бывший глава ККИ Андрей Коротков был освобожден от своей должности с 21 июля. Его место временно занимали два заместителя - Маргарита Петрова и Елена Пастухова.

Сам Коротков был назначен спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга, а теперь постоянным главой ККИ стал Сергей Муравьев.

Отметим, что именно ККИ занимается сносом ларьков и парковок, выселением бань и магазинов, а также прочим освобождением городских площадей от нелегальных арендаторов.