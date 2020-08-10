Метро «Новокрестовкая» откроют для пассажиров в день домашней игры «Зенита»

"Новокрестовскую" могут открыть для пассажиров в день матча "Зенита" с ЦСКА. Фото: Олег ЗОЛОТО

Станцию метро «Новокрестовская», пока со старым названием, могут открыть для пассажиров уже на следующей неделе. Поводом для этого станет первая домашняя игра «Зенита» в новом чемпионате России.

- Мы планируем, что она будет открыта в августе. «Метрострой» должен отчитаться о выполненной на станции работе, - уклончиво ответили газете «Петербургский дневник» в пресс-службе метрополитена.

Однако, по информации издания, станцию все же откроют 19 августа, когда «Зенит» примет московский ЦСКА. Пока же поезда проходят остановку не открывая двери.

Напомним, что сейчас на «Новокрестовской» работают бригады «Метростроя», которые по гарантии восстанавливают декоративную отделку станции. Интересно, что вскоре ее придется менять на другую, ведь топонимическая комиссия разрешила переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит».

Вероятно клуб захочет, чтобы именная станция была в его фирменных цветях. Точная дата смены названия пока не объявлена.