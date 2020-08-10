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Первого мэра города Анатолия Собчака вспоминали 10 августа в Санкт-Петербурге

Первого мэра города Анатолия Собчака вспоминали 10 августа в Санкт-Петербурге
Петр КиберПетр КиберПетрКибер
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10 августа исполнилось бы 83 года Анатолию Собчаку.

10 августа исполнилось бы 83 года Анатолию Собчаку.

10 августа исполнилось бы 83 года первому мэру Ленинграда - Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Именно при нем городу было возвращено историческое название. И сегодня, в честь памяти политика, траурные мероприятия прошли а Никольском кладбище.

- От имени правительства города губернатор Александр Беглов возложил цветы к могиле Анатолия Собчака на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме главы Северной столицы, утром понедельника к могиле мужа приезжала вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова. Дочь Ксения в этот раз родной город не посетила.

Напомним, что в должности мэра Санкт-Петербурга Анатолий Собчак работал с 1991 по 1996 годы, после чего он проиграл выборы своему заместителю Владимиру Яковлеву.

Анатолий Собчак умер от сердечного приступа в Светлогорске Калининградской области в 2000-м году.